Ehitusplats varjas 2500 aasta vanuseid skelette

Üks luustikest on esimesel aastatuhandel enne Kristust elanud täiskasvanud inimese oma, ülejäänud kaks on laste luustikud. Esimesena tuligi aprillis maa seest välja hilisel pronksiajal või varasel rauaajal elanud lapse alalõualuu.

«Nende luustike jõudmine tänapäeva uurijateni on õnnelik juhus,» ütleb muinsuskaitseameti arheoloog, luu-uurija Anu Lillak. «Kui õnnelikku juhust abiks ei ole, siis ega satugi peale. See on puhas ime, et need matused on siin kuidagimoodigi säilinud.»