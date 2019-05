Tuul Sepp: Evolutsiooniline eneseabi inimesele ja keskkonnale

Eesti Noorte Teaduste Akadeemia algatatud artiklisarjas «Milleks meile alusteadused?» tutvustavad erinevate valdkondade teadlased oma erialasid ning selgitavad, kuidas uudishimu poolt juhitud teadus võimaldab nihutada inimkonna teadmiste piire.

Loodetavasti ei arva Eestis keegi, et evolutsioon on «lihtsalt teooria». Oluline on aga mõista ka seda, et evolutsioon ei ole lihtsalt teadmine sellest, kuidas ahvist sai inimene ja dinosaurusest kana. Evolutsiooni mõistmine parandab meie toimetulekut pea igas eluvaldkonnaks, olgu selleks siis põllumajandus, meditsiin, inimkultuuri areng, looduskaitse või meie igapäevaelu otsused ja valikud.

«Mitte miski bioloogias ei oma mõtet ilma evolutsioonita,» on tuntud evolutsioonibioloogi Theodosius Dobzhansky paljutsiteeritud lause. Mina laiendaksin seda tõdemust veelgi – mitte miski elus ei oma mõtet ilma evolutsioonita. Evolutsioon on protsess, mis on kujundanud kõik eluga seotu. Kui me ei mõista, kuidas ja miks elu ja kõik elusolendeid iseloomustavad tunnused tekkinud on, siis ei saagi miski mõtet omada.

Evolutsioonibioloogi põhiküsimus on «miks?». Katsetame seda lihtsat küsimust inimühiskonnaga seotud igapäevaprobleemide juures. Miks me läheme ülekaaluliseks? Miks me jääme haigeks? Miks me vananeme? Miks me tarbime üle? Miks me suitsetame ja harrastame muud ennasthävitavat käitumist? Miks me ei salli võõraid ja teistsuguseid? Miks meie tähelepanu köidavad negatiivsed uudised?

Kuigi liigid ajas muutuvad, on see aeglane protsess. Kui keskkond väga kiiresti muutub, on liigid enamasti oma kohastumustes keskkonnast veidike ajaliselt maas. Seda mõistetakse evolutsioonibioloogias kui «evolutsioonilist ebaklappi» (evolutionary mismatch). Kui meile tundub, et mingid tunnused ei oma praeguses keskkonnas mõtet ega suurenda inimeste ellujäämist või sigimisedukust, peame samu tunnuseid vaatlema meie liigi mineviku elukeskkonnas.

Inimese evolutsioonilised pärandid

Väga suure osa oma evolutsioonilisest ajaloost on inimliik veetnud Aafrika savannides. Ka hilisemal ajal on meie elukeskkonda iseloomustanud pidev ressursipuudus, vajadus ahmitseda kokku võimalikult palju tagavarasid, kiiresti edasi anda oma geene, vältida haigusi kandvaid võõraid ning hoida tugevalt kokku oma pisikese kohaliku inimgrupiga. Meie staatus grupis ja geenide edasiandmise tõenäosus sõltus sellest, kui kasulikud me oma perele ja kaaslastele suutsime olla.