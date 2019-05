Doktoritöö: pisimate veetaimede uurimisel tulevad appi pigmendid

Täna, 21. mail tuleb Eesti Maaülikoolis kaitsmisele Marju Tamme filosoofiadoktori väitekiri teemal «Pigmentidel põhinev kemotaksonoomia – tõhus vahend fütoplanktoni koosseisu selgitamiseks järvedes ja rannikumeres. Pigment-based chemotaxonomy – efficient tool to quantify phytoplankton groups in lakes and coastal sea areas.» Töös uuriti pigmentide ja vetikarühmade vahelisi seoseid erineva iseloomuga veekogudes, et täiustada fütoplanktoni seiret.