ÜRO: meretase võib tõusta sajandi lõpuks kahe meetri jagu

Nüüdseks on see prognoos hinnatud konservatiivseks, sest kliima soojenemist põhjustava kasvuhoonegaasi heitkogused kasvavad aasta aastalt ja satelliidipildid näitavad Antarktika ja Gröönimaa jäälava kiiret sulamist.

Veamarginaal on endiselt suur, kuid nende hinnangul on mõeldav, et praeguse emissioonistsenaariumi jätkudes võib meretase tõusta 2100. aastaks tervelt kaks meetrit.

Esmaspäeval ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences avaldatud värskes uuringus öeldakse, et kui maakera soojenemine jääb alla 2 °C, võib meretase tõusta 2100. aastaks 36-126 sentimeetrit.