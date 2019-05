Video: Tehnikaülikooli füüsikalaboris saab nüüd teha katseid ilma tüütu mõõtetööta

Uuendamise hinnaks oli 157 500 eurot ning kokku on vana labor täienenud enam kui viiesaja erineva uue seadme, tarkvara ja muu lisandusega. Eesmärgiks oli soetada erinevaid kaasaegseid andureid, sensoreid, liideseid ja seadmeid, kus infovahetus toimuks peamiselt juhtmevabalt. Kasutusele on võetud ühtne laboritarkvara, mille iga tudeng saab installeerida ka oma isiklikku arvutisse või nutiseadmesse. Eksperimentide juhtimiseks on õppelaborite töökohad varustatud puutetundliku ekraaniga arvutitega.