Teaduse matus: tudengid kutsuvad sotsiaalmeedias Eesti teadust mälestama

Kampaania Facebooki postituses kutsutakse üles kõiki toetajaid avaldama kaastunnet Eesti riigile meie teaduse surma puhul. «Arvad, et kõrgharidus peab olema kõigile kättesaadav? Või tahad, et teaduse rahastamine oleks üks protsent SKTst? WIFI, GPS ja Lactobacillus fermentum ME-3 on vaid mõned näited, mis on teaduse toel loodud ning laialdasemat kasutust leidnud. Et sellistest edulugudest saaks osa ka Eesti ülikoolid, peab riiklik rahastus suurenema,» seisab kampaania tutvustuses.