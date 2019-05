Riik plaanib ulatuslikku doktoranditoetuse reformi, kuid lisarahata jääb see tulemata

«Kavandatavate muudatuste eesmärk on parandada doktoriõppe efektiivsust ja suurendada doktorikraadi kaitsmiste arvu. Selle saavutamiseks on vajalik omakorda parandada doktorantide majanduslikku olukorda, et vähendada nende liigset hõivatust muu ning sageli teadustega mitte seotud tööga,» ütles ministeeriumi kõrgharidusosakonna juhataja Margus Haidak BNS-ile.

Nii ongi HTM koostamas seaduse muutmise kavatsust, millele eelneb analüüs, missugused muudatused on vajalikud ja milliseks võiks kujuneda nende mõju. «Senised uuringud on andnud kinnitust, et doktoriõppe peamiseks eduka lõpetamise eelduseks on doktorantide kaasatus teadusgruppidesse ja stabiilne sissetulek,» rääkis Haidak.