Loodusmuuseum liidab ühte kivid ja liitreaalsuse

Võtame näiteks ühe halli kivi meie põhjarannikult, milles tundub olevat kellegi kivistis. Enamik teab, et tegu on Eesti rahvuskivi paekiviga, kuid erilisi emotsioone see ilmselt kelleski ei tekita. Aga miks geoloogide silmad seda pealtnäha tavalist halli kivi nähes särama löövad? Sest geoloog näeb kivi taga suuremat lugu ehk tohutut infohulka, mis selles peidus on. Kivile peale vaadates saab geoloog aru, milline loom end selles kivistisena peidab; kas vesi, milles loom elas, oli madal või sügav; kui vana see kivim on, kus tekkis; milline oli sealne temperatuuri-, hapniku- ja süsihappegaasi tase ja palju muud.

Aga kuidas seda mitte-geoloogi silmale nähtamatut nähtavaks teha? Ja veel nii, et huvitav oleks?

Üks võimalus oleks panna kivi kõrvale suur plakat, mis kirjeldab kõike seda, mis kivis peidus. Ei tundu just väga atraktiivne? Teine võimalus on kasutada 21. sajandi tehnoloogiat ning äratada see kivi ellu.