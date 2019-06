Katrin Tiidenberg: mida ütleb teadus meile «südamega» sotsiaalmeediast?

Meemid osutusid üle mõistuse populaarseteks, liikudes platvormilt platvormile, mis tekitas häkkerimeelsusega noorte seas uue idee. Selleks, et oma teismeea vastuhakku ja toimimisvõimet demonstreerida, ei olnud enam vaja mingite institutsioonide turvavõrkudesse murda, vaid võis häkkida seda, millele avalikkus tähelepanu pöörab. Selgus, et internetispetsiifiliste praktikate kaudu on täiesti võimalik mõjutada laiatarbemeedia narratiive.

Huumori ja «sest ma saan» tähe all manipuleeriti ülikuulus USA jutusaatejuht Oprah Winfrey rääkima väljamõeldud 9000st ohtlikust peenisest, kuna internetitrollid jätsid saate uudisfoorumisse sõnumid olematust pedofiiliavõrgustikust. TIME ajakirja maailma 100 mõjukaima inimese nimekirja muditi, et nominantide eesnimetähtedest moodustuks teatud subkultuuriliselt oluline sõna. Nende tegude taga oli peamiselt eksperimenteerimislust ja lollitamisehimu, aga tulemuseks reaalsed teadmised selle kohta, kuidas mõjutada info liikumist veebis.

Esimesed algoritmidega manipuleerijad ei olnud samuti Peterburi trollivabriku reamehed, vaid muuhulgas näiteks teismelised tütarlapsed, kelle eesmärgiks oli poplaulja Justin Bieberi hoidmine Twitteri trenditeemade nimistus. Just sedalaadi totrate ettevõtmiste käigus õppisid internetikasutajad ja neid alusteadusliku uudishimu alusel uurivad teadlased, kuidas võrgustunud inforuumis informatsiooni, teadmisi, tõde ja tähelepanu vormitakse, et see libedamalt liiguks.

Teise näite toon iseenda uurimisteemale lähemalt. Visuaalkultuurist ja eneseesitlusest huvituvad internetiuurijad hakkasid alates 2000ndate aastate lõpust aina enam tähelepanu pöörama piltidele. Esmalt sotsiaalvõrgustikusaitide ja kohtinguportaalide profiilipiltidele, siis aina enam selfidele. Leiti, et pildid on oluline enese esitlemise, aga ka enese mõistmise ja loomise vahend, et erinevad grupid kasutavad pilte erinevalt, et piltide abil antakse edasi muuhulgas sõnumeid enda sotsiaalse staatuse, maitse, väärtuste, normide ja eelistuste kohta. Samuti leiti, et profiilipildid ja selfid, ehkki näiliselt üdini isekad ja individualistlikud, on oluline viis kollektiivsuse ja kuulumise kuvamiseks.

Just see viimane, kuuluvuse sotsiaalne funktsioon kajastus ka piltide stiliseerimises. Esialgu tegid inimesed seda n-ö käsitsi, näiteks mõne loosungi või märksõnaga paberilehte käes hoides või kujundatud t-särki kandes, kuid üsna ruttu hakkasid platvormid ja lisarakendused pakkuma spetsiaalset temaatiliselt kujundatud pildiraami.

Eestis toimus hiljuti internetiuurija jaoks erakordne pildiraamistumine. Facebookis, mis on eestlaste seas levinuim sotsiaalmeediaplatvorm, levisid erinevat värvi südamed. Olemasolevaile selfi-, ja profiilipildiuuringuile toetudes võib väita, et osade südamete abil püüti teatud hoiakutele, ehk isegi eluviisidele enam tähelepanu tõmmata, teatud teemasid probleemiks raamistada, inimestes empaatiat, poolehoidu ent ka muret tekitada ning üleüldiselt n.ö ühiskondlikult olulist teemat püstitada.

Traditsiooniliselt tegeleb sellise teemapüstituse ehk agendasettinguga meedia, otsustades, millised lood lehte pääsevad, ja mis esiküljele jõuab. Mida suuremaks kasvas erinevate südameraamide ja nende kasutajate hulk, seda enam sai raamist kollektiivse identiteedi märk, kuuluvuse, aga ka mittekuuluvuse signaal. Kui 2000ndate lõpus oli poliitikauurijate seas kombeks sedalaadi digitaalsed kuuluvusemärgid mugavusaktivismina kõrvale heita, siis nüüd rullus me kõigi silme all lahti olukord, kus pisike süda pildinurgas kõneles valjemalt kui miski muu – «sinul on teistsugune süda kui minul. Eeldan juba eos, et vihkan iga sõna, mis sa keskustelus kommentaaridesse trükid».

Südameraamid ei raamistanud enam vaid üksikindiviidide näopilte, vaid Eestis ülikiirelt tarretuvaid Meie ja Nemad kategooriaid.