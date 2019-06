Julius on sündinud 15. juulil 1998 Tallinnas. Põhi- ja keskhariduse omandas Vanalinna hariduskolleegiumis. Praegu õpib Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemias I kursusel tüürimeheks.

Julius on purjetamisega tegelenud alates 1. klassist. Ta on saavutanud Zoom8 paadiklassis Euroopa hõbeda. Edasi liikus ta 29er paadiklassile ja sealt kiiljahtidele, ta on aktiivne avamerepurjetaja.