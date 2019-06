Venemaa tunnustatud polaarteadlane Viktor Bojarski on sündinud 16. septembril 1950 Rõbinskis.

Ta on olnud Venemaa Arktika ja Antarktika instituudi teadur, Venemaa Riikliku Arktika ja Antarktika muuseumi direktor, osalenud ja ise juhtinud paljusid ekspeditsioone polaaraladele. Viktor töötab praegu firma VICAAR Ltd direktorina ning on Venemaa geograafiaseltsi polaarkomisjoni esimees.