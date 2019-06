Katrin Savomägi

Katrin on sündinud 13. juulil 1955 Tartus. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloolasena 1980. aastal ja Eesti Diplomaatide kooli 2004. aastal. Ta on töötanud erinevatel ametikohtadel Eesti Meremuuseumis ja on praegu Eesti Polaarklubi tegevjuht. Ta on aidanud läbi viia rahvusvahelisi konverentse, ühisprojekte allveearheoloogias, ajalooliste mereteede kaardistamisel ning laevatüüpide testimisel. Valmistas ette Eesti liitumise Ülemaailmse muuseumite liiduga ICOM. Töötanud välissuhete, eurointegratsiooni ja europrojektide alal erinevates ametiasutustes, osalenud Eesti läbirääkimistes Euroopa Liiduga.