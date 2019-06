Ringa Raudla: kas nullbaasiline eelarvestamine teeb tõesti elu kergemaks?

Teiseks, nullbaasiline eelarvestamine tähendab, et riigieelarvest rahastatavad asutused elavad pidevas eksistentsiaalses ängis, kuna neil pole kindlust, et ka järgmisteks aastateks tegevusteks raha eraldatakse. Näiteks ülikoolide puhul teeks nullbaasiline eelarvestamine keerukaks igasugused pikaajalised plaanid, mis on seotud õppeprogrammide arenduse või teaduspotentsiaali investeerimisega, kuna nad ei saa kindlad olla, kas ka tulevikus neile raha eraldatakse. Lisaks, sellises eksistentsiaalses ängis elamine tähendab, et rohkem aega kulub oma olemasolu õigustamisele kui igapäevatööle ja selle parendamisele.

Kolmandaks, nullbaasiline eelarvestamine nõuab asutustelt ulatusliku info kogumist, mis võib osutuda koormavaks ja kohati üle jõu käivaks. Juba tavapärane ehk eelmistel aastatel põhinev lähenemine eelarve koostamisele kätkeb endas palju informatsiooni. Nullbaasilise eelarvestamise oht on, et selle peakanglaseks saab tohutu «pabermonstrum» (tänapäeval siis ehk «serverimonstrum») infoga, mida keegi ei suuda kokkuvõttes töödelda ja piisavalt adekvaatselt tõlgendada.

Seega, isegi kui meile ei meeldi eelmistel aastatel põhineva eelarve «ebaratsionaalsus» ja «inerts», siis tulenevalt eelarveprotsessi poliitilisusest ja info kogusest, on see paratamatu lähenemine eelarvestamisele, kuna võimaldab korraldada eelarveprotsessi nii, et tülid ei kasva üle pea, eelarve saab õigeks ajaks vastu võetud ning erinevatel poliitikasektoritel on võimalus vähemalt mingigi kindlusega oma tegevust planeerida.

Mida võiksime teiste riikide kogemusest õppida?

Eelarvereformide puhul on alati kasulik vaadata ajas tagasi ja analüüsida, kuidas erinevad katsetused erinevates riikides õnnestunud on. Kokkuvõttes on ajalugu sageli ainuke laboratoorium, mis sotsiaalteadlastel kasutada on.

Esimesed katsetused nullbaasilise eelarvestamisega leidsid aset USAs, kus 1970ndatel aastatel levis idee erasektorist avalikku sektorisse. USAs kasutatud nullbaasilise eelarvesüsteemi järgi pidid kõik asutused pakkuma välja sisendite-väljundite kombinatsioonid, mida nad oleksid suutelised saavutama: kui saame näiteks täiendavalt miljon dollarit juurde, siis suudame avaldusi läbi vaadata kaks korda kiiremini. Kõik väljapakutud kombinatsioonid pandi pingeritta ja idee oli, et poliitikud rahastaksid neid, mis on pingerea eesotsas ja need, mis on tagumises otsas, jääksid rahastuseta.

Mis oli reformi tulemus? Eelarveprotsess muutus väga konfliktseks, infomahukaks ja kõigile osapooltele suurt ärevust tekitavaks. Kokkuvõttes oli kogemus nii negatiivne, et otsustati nullbaasilise eelarvestamisega enam mitte jätkata. Kui tagantjärele analüüsida, kas sellise süsteemi tulemusel erinevate valdkondade rahastus ka tegelikult muutus, siis selgub, et jaotus jäi ikkagi enam-vähem samaks kui enne. Teisisõnu, kuigi oli palju tüli ja lärmi, siis see ei leidnud kajastust eelarvedokumendis endas, kus jätkus inkrementaalne rahajaotus.

Nullbaasilise eelarvestamise pehmemaks variandiks on peetud 3-5 aasta tagant toimuvat kõikehõlmavat kuluanalüüsi, mis püüab vaadata eelarvele nullbaasilise eelarve pilguga otsa. Ka need katsetused pole tavaliselt viinud ulatuslike muudatusteni riigieelarve kulude jaotuses (v.a. ekstreemsetes kriisiolukordades) – samadel põhjustel, mis takistavad nullbaasilist eelarvestamist.