Tartu Ülikool tõusis maailma ülikoolide edetabelis kõigi aegade kõrgeimale kohale

QSi edetabeli värskes väljaandes on Tartu Ülikool parandanud oma kohta kuuest näitajast neljas. Eriti märkimisväärselt on paranenud ülikooli maine akadeemiliste töötajate seas – selle näitaja arvestuses on tõus möödunud aastaga võrreldes 47 kohta. 13 koha võrra on paranenud ka ülikooli maine tööandjate seas. Välistöötajate ja välisüliõpilaste osakaalu arvestuses jätkab ülikool järjekindlat ja stabiilset tõusu – esimese põhjal oleme kerkinud 25 ja teise põhjal 34 kohta.

Tartu Ülikooli arendusprorektor Erik Puura kommenteeris, et ülikool ei keskendu oma arengukavas ja tegevuses otseselt edetabelikoha tagaajamisele, kuid loomulikult on sellist hinnangut väga meeldiv lugeda.

«Meid teatakse ja tunnustatakse rahvusvaheliselt üha tugevamini. Tartu Ülikool on kogu Eesti kaubamärk, mis on lennanud maailma avarustesse, tutvustanud Eestit ning näidanud seda tarkuse ja teadmiste kantsina. Osaleme aktiivselt Euroopa tugevate teadusülikoolide võrgustikus The Guild ning alates eelmisest aastast veelgi sisutihedamas võrgustikus U4Society koos Uppsala, Groningeni, Göttingeni ja Genti ülikooliga. Ka maailma esisaja piirimaile jõudmine on teadlaste ja õppejõudude tugeva tööga võimalik, kuid mitte ilma riigi järjekindla panuseta teadusesse ja kõrgharidusse. Kogu maailma ülikoolid võitlevad eelkõige noorte talentide nimel. Tartu eelised on tugevad akadeemilised koolkonnad ja peaaegu ideaalne ülikoolilinn, kuid konkurentsivõimelist palka ning parimat nüüdisaegset õppe- ja töökeskkonda pakkumata ei ole võimalik areneda,» ütles Puura.