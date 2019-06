Teadlased otsivad Euroopa jõgedest mikroplasti allikaid

Teaduslaev on Vaiksest ookeanist Põhjajäämereni leidnud kõikjalt mikroplasti osakesi, mis sageli pole riisiterast suuremad.

Sedapuhku on Tara aga otsustanud panna võrgud välja kümnes Euroopa suuremas jões Thamesist Tevereni ja Reinist Seine'ini.

Teadlased arvasid kaua, et ookeanide mikroplast on pärit suurematest tükkidest, mis on aja jooksul lainete, voolu, bakterite ja ultraviolettkiirguse mõjul lagunenud.