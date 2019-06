Vaata SpaceXi kanderaketi Falcon Heavy raketikatsetust

Falcon Heavy raketi lend leiab Floridas aset teisipäeva varahommikul ning seda on võimalik jälgida otseülekande vahendusel.

Missiooni teeb keeruliseks see, et raketi ninasse on paigutatud 24 satelliiti, mis kaaluvad kokku ligi 4000 kilo. Falcon Heavy rakett kaalub ise ligi poolteist tonni ehk rohkem kui 300 elevanti kokku. Rakett peaks suutma kanda Maa-lähedasele orbiidile umbes 63,8 tonni raskust.