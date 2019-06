Edukas raketikatsetus avab SpaceXi jaoks uue ajastu

See oli aga kosmoselendude ja ka võimalike Marsi-külastuste perspektiivist siiski küllaltki väike last ning järele tuli veel kontrollida, kuidas saab rakett hakkama juba suurema koguse veetava lastiga. Seekordsel õhkutõusul oligu Falcon Heavy pardal 24 satelliiti kogumassiga ligi 4 tonni. Kokku tuli neid viia kolmele erinevale orbiidile ümber Maa, kirjutab Ars Technica .

Loetud tunnid hiljem kinnitas USA Kosmose- ja Raketisüsteemide Keskus, et kõik pardal olnud satelliidid on edukalt orbiidil ja jõudnud juba ka Maaga kontakti võtta. Mõlemad esimese astme raketi külje peal olnud Falcon 9 mootorid maandusid ka edukalt Florida lähistel asuval maandumisplatvormil. Eraldi saavutus on, et kinni suudeti püüda ka üks raketti tõusul tekkiva rõhu eest kaitsvatest kaitsevoolunditest. Selleks kasutati spetsiaalset laeva nimega Ms Tree.