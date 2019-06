Marsil mõõdetud ja järsult kadunud metaanivoog tekitab teadlastes segadust

Metaani avastus möödunud kolmapäeval tekitas teadlastes suurt elevust – Maal on metaan tuntud ennekõike kui elutegevuse saadus, mistõttu oleks püsiva metaanikoguse leidmine Marsilgi võinud viidata maavälisele elule. Tuvastatud CH 4 kogus oli aga oluliselt suurem kui oleks oodata osatudki. Seetõttu lükkasid missiooni juhid plaanitud eksperimendid koguni edasi, et gaasi päritolu lähemalt uurida, kirjutab New York Times .

Paraku näitas juba teine mõõtmine, et metaani kontsentratsioon oli jõudnud juba langeda oma tavapärasele tasemele alla ühe osakese miljardi kohta. Teadlasi üllatanud mõõtmise ajal oli see aga enam kui 21 korda suurem.

Muidugi ei pruugi metaani teke tingimata elutegevusega seotud olla. Samamoodi on võimalik, et selle taga on näiteks geoloogilised protsessid. Samas on tegemist küllaltki ebastabiilse gaasiga, mis võib Marsi hõreda atmosfääri tingimustes tugeva päikesevalguse ja sellega kaasnevate reaktsioonide tagajärjel ka väga kiiresti hävida.