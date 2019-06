Teadlased avastasid Gröönimaa jää alt üle 50 järve

Avastus on tähelepanuväärne, kuna laiendab märkimisväärselt meie teadmisi Arktika liustike iseloomu kohta. Nimelt on Antarktikast tänaseks teada ligi 470 liustikujärve, millest suurim on koguni 250 kilomeetri pikkune. Seni suurim teadaolev Gröönimaa jääalune järg seejuures üle 6 kilomeetri ei ulatu, kirjutab BBC.