Tallinn 800: mida teame Tallinna vanadest palveränduritest?

Arvatavasti torkavad keskaegsetest palverännakutest kõneldes enamusele esimesena pähe lõunapoolses Euroopas olevad kauged pühapaigad. Ent toona laialt levinud kombestikul on vahetu side ka 13. sajandi Tallinnaga. Veelgi enam, teatud mööndusega võib isegi öelda, et keskaegne kaubalinn on lausa palverändurite asutatud, sest 1219. aasta südasuvel Taani kuninga Valdemar II juhatusel paganate maal randunud sõdalased olid ju paavsti ärgitusel risti võtnud relvastatud palverändurid. Valdemarist 1219. aasta sügisel maha jäänud palverändurite tugipaigast Toompeal idaneski pikkamööda kristlaste kants, kuhu uute relvis usurändajate ning -kaitsjate kutsel tulid elama Maarjamaa põhjapoolseima linna esimesed püsiasukad, kaupmehed ja käsitöölised. Küllap oli nendegi seas inimesi, kes leidsid siin omale uue elukoha just tänu pikale usurännakule.

Palverännakuga seostatavad ainelised jäljed on 13. sajandi Tallinna linnamaastikul erinevalt Liivimaa lõunapoolsetest paikadest siiski kasinad, mistõttu on hansalinn palverännukeskusena seni vaid suures osas loogilisele tuletuskäigule tuginev oletus. Nii saame paari järgneva aastasaja tõendite põhjal eeldada, et siinse asula kõige olulisem palverännusihtpunkt oli tõenäoliselt piiskopkonna peakirik, Neitsi Maarjale pühendatud toomkirik. Välistada ei saa samuti, et 13. sajandi teise poole palveränduritel oli asja ka all-linna esimestesse pühakodadesse, Niguliste ja Oleviste kirikusse, seda nii võimalike reliikviate[i] kui ka Skandinaavia märterpühaku – püha Olav – nime põhjal otsustades. Ning mine tea, vahest saabusid mõned kaugelt tulnud usureisijad Tallinna siinse piirkonna ristiusustamise algaegadel toimunud sündmuste meenutamiseks, nagu näiteks Eestimaa piiskopi Theoderichi märtrisurm Lyndanise lahingus, või et külastada püha Ventseli kabelit, mis oli 13. sajandi teisel veerandil püstitatud samas tapluses saavutatud võidu auks. Sellisteks pikamaarännakuteks vajalik taristu oli siinmail kindlasti olemas, nagu ajutise peavarjuna sobivad kirikud-kabelid ja hiljemalt 1230. aastate lõpust – 1240. aastate algusest eksisteerinud Jaani seegi hospidalikompleks.

Paraku jääb Taanilinna väisanud ja siitkaudu Liivimaa teistesse palverännusihtpunktidesse suundunud rändajate viibimine 13. sajandil hansalinnas üldjuhul pelgalt hüpoteesiks, kuniks puuduvad selle tõestamiseks kirjalikud allikad ja üheselt tõlgendatavad arheoloogilised jäljed, esmajärjekorras palverännumärgid.

Ometi on Läänemere idakaldal selliseid suveniire valmistatud vähemalt ühes keskuses – hiljemalt 13. sajandi keskpaigast Riia linnas. Sealjuures on aga huvitav, et Liivimaa suurimas linnas valatud tinamärgid olid pühendatud enamale kui vaid palverännakule Riiga. Nimelt viitab sealse märgi pealiskiri, et sellega tõestati kogu Liivimaal aset leidnud palverännakut, mis hõlmas vähemalt teoreetiliselt ka Tallinna. Ent vaevalt peeti võõras diötseesis väljastatud meenega silmas muu hulgas Maarjamaa teises otsas asunud keskust – pigem kinnitas Jumalaema ja Jeesuslapse kujutisega mälestusese Riia peapiiskopkonnas ja selle naabruses asunud pühakohtade külastamist. Kuid usutavasti jõudis nii mõnigi Liivimaa lõunaosas palverännakut alustanu siiagi, ehkki Riiaga seostavaid märke pole Tallinnast seni leitud; üleüldse tuntakse neid tänaseks vaid kahest kohast – Lödösest Lõuna-Rootsis ja Lübeckist.