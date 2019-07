Uuring: Nõukogude liidu kokkuvarisemisega kaasnes tohutu kasvuhoonegaaside vähenemine

Statistika näitab, et enne Nõukogude liidu kollapsi tarbisid selle kodanikud keskmiselt 27 protsenti rohkem liha kui lääneeurooplased. Sellele suurele šašlõkipeole andis tõsise löögi 1990ndate majandusraskuste periood ja kolhoosisüsteemi kokku varisemine, mille käigus jäi ligi kolmandik põllumajandusmaast kasutuseta.

Nüüd on teadlased võtnud kokku nende muutuste kliimamõju. Vastavalt teadusajakirjas Environmental Research Letters ilmunud uuringu tulemustele kaasnes Nõukogude põllumajanduse kokkuvarisemisega vahemikus 1992-2011 ligikaudu 7,6 miljardi tonni süsihappegaasi-ekvivalendi suurune kasvuhoonegaaside heitmete vähenemine. Oma mastaabilt on see võrreldav ligikaudu veerandiga Amazonase vihmametsa hävitamise tagajärjel tekkinud heitmetega. Hetkel paiskab Venemaa aastaga atmosfääri umbes 2,5 miljardit tonni süsihappegaase, kirjutab Nature.