Aita leida Pärnu lahest avastatud uuele loomaliigile eestikeelne nimi

Ladina keeles on hulkharjasusside sekka kuuluv loomake saanud nimeks Laonome xeprovala, kus liiginimetus (xeprovala) tähistab kreeka keeles ootamatut välja ilmumist. Merebioloog Jonne Kotta sõnul on juba seegi nimetus viide looma erakordsusele – sedalaadi uue, täiesti tundmatu liigi ilmumist ei ole Eestist teada juba paarisaja aasta jooksul juhtunud. Perekonna nimi Loanome on aga viide kreeka mütoloogiast tuntud tegelastele.