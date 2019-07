Teadusorganisatsioonide avalik pöördumine: Helme peab vabandust paluma

Käesolev pöördumine on ajendatud siseministri 30.06.2019 eriskummalistest kommentaaridest Tallinna Ülikooli õppe- ja teadustegevuse kohta. Eesti Noorte Teaduste Akadeemia, Teaduskoja, Tartu Ülikooli Ametiühingu ja Tallinna Ülikooli Ametiühingu hinnangul on sellelaadsed fakte eiravad avaldused Eesti teadus- ja haridusasutuste kohta ministripositsioonil oleva inimese suust mitteaktsepteeritavad ja destruktiivsed. Ministri laimav seisukoht solvab nii ülikooli kui sealt hariduse saanud inimesi ning õõnestab Eesti Vabariigi jaoks igapäevaselt olulist tööd tegevate inimeste motivatsiooni. Eesti ülikoolide teaduslikku taset hinnatakse sõltumatute rahvusvaheliste ekspertide poolt, kõrgkoolide õppekvaliteedi hindamise ning akrediteerimisega tegeleb Eestis ekspertidest koosnev kompetentsikeskus Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur. Minister on oma väljaütlemisega seadnud kahtluse alla ka nimetatud asutuse ja ekspertide töö. Leiame, et Eesti Vabariiki valitsema valitud inimeste väljaütlemised teadus- ja haridusinstitutsioonide kohta peaksid olema tõesed, lugupidavad ning haridust ja haritust väärtustavad. Kutsume peaministrit üles suunama valitsuskabineti liikmeid end positsioonile sobivalt väljendama, iseenda töövaldkonnale kindlaks jääma ja Eesti ülikoolide ees vabandama.