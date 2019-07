Eestist Antarktikasse, 200 aastat hiljem

Nüüd sümboliseerib Antarktika meile ühelt poolt veel puutumata looduse metsikut ilu ja teisalt meie keskkonna haprust. Just siin, kus muutused kõigile silmagagi näha, on sümboolne rääkida kliima soojenemisest, kõikjale sattuvast plastprügist ning muudest maailmamerd ja selle kaudu ka meid puudutavatest keskkonnaprobleemidest.

Esimene küsimus peaks olema, kes on need inimesed, kes annavad näo ja sisu meie projektile Antarktika 200. Ettevõtmisega on seotud päris põnev seltskond alates professionaalsetest meremeestest ja hobipurjetajatest kuni teadlaste, riigiametnike, poliitikute, ettevõtjate ja kunstnikeni. Kõigil on kindlasti ka oma isiklikud motiivid, miks merele minna – kes armastab purjetada, kes tahab näha kaugeid maid, kes end proovile panna, kes teha tutvust eksootilise loodusega. Aga usun, et kõige laiemalt iseloomustab neid inimesi tahtmine teha midagi erilist ja missiooni kandvat. Antarktika 200 ei ole igapäevane mereseiklus koduvetes või eksootikareis palmisaartele, vaid miski, mis loodetavasti jätab oma inspireeriva jälje kogu Eesti merenduslukku. Ideaalis võiks ta kasvatada Eestile uusi meremehi, võiks kasvatada üldse inimesi, kes saavad aru, miks on oluline hoolida maailmamere tervisest.