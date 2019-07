Finaal: milline sõelale jäänud kandidaatidest võiks saada Eestis avastatud ussikese liiginimeks?

Ladina keeles on hulkharjasusside sekka kuuluv loomake saanud nimeks Laonome xeprovala. Liiginimetus (xeprovala) tähistab kreeka keeles ootamatut väljailmumist. Merebioloog Jonne Kotta sõnul on juba seegi nimetus viide looma erakordsusele – sedalaadi uue, täiesti tundmatu liigi ilmumist ei ole Eestis juba paarisaja aasta jooksul juhtunud. Perekonna nimi Laonome on aga viide kreeka mütoloogiast tuntud tegelastele.

Intervjuus Pärnu Postimehele tunnistas merebioloog Jonne Kotta, et oleks väga tore, kui ka avalikkus uuele liigile eestikeelse nimetuse andmisesse panustaks. Postimees tuli teadlasetele selles appi ning kolmapäeval tehtud üleskutse peale on meie Facebooki lehel välja käidud juba mitukümmend võimalikku nimekandidaati, millest on toimetus valinud välja paremad. Nüüd on lugejatel võimalik hinnata, milline neist kõige paremini sobiks. Lugejate seas populaarseima nime esitajale kingime Postimehe kirjastuselt raamatu «Lugusid Eesti lindudest».