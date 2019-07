Tallinn 800: alguses oli nahk

18. sajandi algupoolel kirjutas inglise luuletaja ja satiirik Alexander Pope (1688–1744), et kuigi ühiskond on võib-olla asutatud tekstiilile, toetub ta nahale. Oma aja tuntud kirjamees pidas ilmselt silmas Briti varauusaegse kaubanduse tähtsaima ekspordiartikli – odava kanga – rolli saareriigi majanduselus ning võrdles seda inimeste argipäevaste vajadustega, kus nahktoodetel oli sageli riidematerjalist veelgi suurem tähtsus. Tema lause pädeb ka keskaja osas: ehkki hansakaubanduse üks peamisi kaubaartikleid olid Madalmaade ja Saksamaa linnades valminud kangarullid, kohtas linlaste argivajaduste rahuldamisele pühendunud käsitööliste seas kõige arvukamalt just nahatööle keskendunud meistreid. Elu ilma nahatoodeteta oli kujuteldamatu ning nahatöö ei torganud keskaegsele linnaelanikule mitte ainult silma, vaid andis endast sageli teravalt märku ka lõhnade kaudu.