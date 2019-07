Avalik konkurss: eestlased saavad anda nime kaugele tähele ja eksoplaneedile

Nimeandmise konkurss on osa Rahvusvahelise Astronoomialiidu sajanda juubeliga, mille raames on välja kuulutatud mitmeid ülemaailmseid üritusi, mis on pühendatud astronoomilistele sündmustele. Planeetidele nime andmise projekt kannab nime NameExoworlds. Lisaks planeedile endale tuleb nimi anda ka tähele, mille ümber see planeet tiirleb. Vastava projekti korraldajate poolt on igale riigile määratud üks täht ja tema ümber tiirlev planeet. Üheks valiku printsiibiks oli see, et ümber nö ematähe tiirleks ainult üks planeet (samas võib muidugi edaspidiste täpsemate vaatluste käigus selguda, et seal on veel teisigi). Selleks, et sobilikud nimed välja valida, korraldatakse igas riigis nime andmise konkursid.