Leht: juba viis paari on Venemaal GMO-beebide ootejärjekorras

Tegemist on vastuolulise protseduuriga, mille läbiviimise eest Hiina teadlane He Jiankui möödunud aastal kriitikalaviini osaks sai. Erinevalt Jiankuist plaanib Venemaa suurimas Kulakovi viljakuskliinikus töötav Rebrikov oma eksperimendi läbi viia aga läbipaistavalt ning taotleb selleks ka kõigi asjasse puutuvate ametkondade lubasid. Loa sündimata laste geene muuta loodab teadlane saada «juba lähinädalatel», vahendab New Scientist.

Välismeedias on Rebrikovi kavatsusest kirjutatud varemgi, kuid nüüd on jutt muutunud oluliselt konkreetsemaks. Lisaks on muutunud plaanitava operatsiooni fookus – kui enne oli muundamise sihiks valitud sama CCR5 geen, mille muutmisega pälvis tähelepanu ka He, siis nüüd palutakse luba hoopis selleks, et lülitada loodetes välja hoopis geen nimega GJB2. Viimast seostatakse Lääne-Siberis levinud retsessiivse geneetilise häirega, mis põhjustab lastes juhul, kui mõlemad vanemad mutatsiooni kannavad, kurdiks jäämist.

Mitmed uuringud on näidanud, et selline geenide muundamise protseduur peaks olema turvaline, lisaks on kindlalt edasi kanduva ja vältimatu haiguse niimoodi eemaldamine ka eetiliselt kergemini kaitstav kui hiinlaste tehtud eksperiment. Selleks ongi ta praeguseks leidnud juba viis paari, kelle mõlemad pooled kannavad kõnealuseid geene. Juhul, kui kõik kulgeb plaanipäraselt, võibki eksperiment juba õige pea alata.