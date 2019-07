Põrutav leid: esimesed nüüdisinimesed jõudsid Euroopasse 150 000 aastat arvatust varem

Kuigi geenianalüüsid on näidanud, et nii varastest Euroopasse rännanud nüüdisinimestest tänapäeva eurooplased ei põlvne, on teadusajakirjas Nature kirjeldatud kolju siiski vanim teadaolev omataoline. Luutükid leiti Kreekast Apidima koopast juba 1970. aastatel. Üks kahest koljust oli teisest märkimisväärselt paremini säilinud ja noorem ning see määrati neandertallaseks. Vanem kolju oli aga oluliselt ümaram ning diagnostilised meetodid näitasid, et tegemist pidi olema juba 210 000 aasta vanuse nüüdisinimesega, kirjutab BBC.