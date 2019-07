Nagu 200 aastat tagasi: ekspeditsioon valmistati ette väga lühikese ajaga

Aga Lõunamannert me ei avastanud, nagu ka Cook seda ei avastanud. Me ilmselt ei saanudki avastada, sest ei pääsenud sellele ligigi. Kui see manner on olemas, siis ta on teistest omasugustest nii erinev, et teda on võimatu ära tunda. Seda külmafenomeni oleks pidanud uurima, aga teadlasi me kaasa ei saanudki. Jube kiirustamine, mille pitserit kandsid kõik meie ebaõnnestumised. Sakslased, kes pidid Kopenhaagenisse tulema, ei tulnud. Meil oli kokku lepitud, et botaanikud Mertens ja Kunze tulevad, aga nad ütlesid alles Kopenhaagenis õukonnasaadik parun Nikolaile, et neile anti ettevalmistusteks liiga vähe aega. No aga kust pidin mina sealt Taanimaalt uusi botaanikuid nädalaga välja otsima?