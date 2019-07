Kas 200 aastat tagasi sõitis eestlasi Lõunamandrit otsima?

«Vostoki (meeskonna) nimekirja vaadates hakkab silma kaks nime, mis võivad eestipärased tunduda. See on aga vaid oletus, sest meeste päritolu pole dokumentaalselt tõestatud,» kirjutas Eesti meremuusemi teadur Feliks Gornischeff tänavu jaanuaris Postimehes.

Ma tean, et teenekas polaarteadlane Enn Kreemil jõudis Nõukogude ajal arhiive uurides oma versioonini. Nimelt, et Vene ümberilmareisile võeti meremehi keisri laevastiku teistelt laevadel ja ka madrused pidid olema kirjaoskajad. Seetõttu arvab Kreem, et nende eesti-päraste nimede taga Bellingshauseni laevad ei olnud eestlased, vaid rootslased, kuna eesti madrused ei saanud tema arvates olla tollal vene keeles kirjaoskajad.