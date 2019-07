Galerii: vaata, kuidas eestlaste polaarseiklusele Kroonlinnas algus anti

Kroonlinnas Fort Konstantini jahisadama kail kõne pidanud EV Riigikogu väliskomisjoni aseesimehe Marko Mihkelsoni sõnul oldi tunnistajaks ajaloolisele hetkele. «Kunagi varem pole iseseisva Eesti merenduse ajaloos teele saadetud ühtegi nii suure rahvusvahelise mastaabiga ekspeditsiooni. Eesti on väike ja samas uhke riik, kuid me teame hästi, kui oluline on rahvusvaheline koostöö,» ütles Mihkelson.

Pruuli meenutas, et 1845. aastal loodud Vene Geograafia Seltsi 17 asutajast kuus olid baltisakslased, mis loob meie vahele tugeva seose. Seltsi istungil kõnelenud Eesti Meremuuseumi juht Urmas Dresen rõhutas: «Peame tunnustama seda tööd, mis tehti esimeste korralike Läänemere atlaste koostamiseks ja tuletornide rajamiseks, ning neid eestlastest meremehi, kes vene ja nõukogude laevadel on aastasadade jooksul seilanud.»

Edasine retk

Antarktika retke järgmised peatused on Soomes, Eestis, Leedus, Venemaal Kaliningradis, Poolas ja Saksamaal.

12. 07 kell 13:00-16:00 saab laeva näha Sillamäe Sadamas jäätmehoidla alal, meeleolu loovad kohalikud trummarid.

13.07 on jaht Helsinki Marina jahisadamas. Kell 12:00-14:00 külastavad laeva Soome Antarktika uurijad, peale seda on avalikkus oodatud laeva vaatama.

14.07 kell 12:00-20:00 peatub laev Tallinna merepäevade raames Lennusadamas. Huvilised on oodatud laeva vaatama ja ekspeditsiooni kohta lisa küsima.

17. juulil saadab laeva Eesti vetest teele Vabariigi President Kersti Kaljulaid, kes kõneleb kell 8:30 Roomassaare sadamas algaval kaptenite avatud koosolekul. Laeva saadab ära Muhu väina regati laevastik.

19.07 külastatakse Klaipedas meremuuseumit ning jõutakse Kaliningradi. 20.07 avatakse Kaliningradis Maailmamere Muuseumis Antarktika uurijate Enn Kaubi, Sergei Vorobjovi ja Wolf-Dieter Hermicheni fotonäitus.

22.07-24.07 peatutakse Gdanskis, meremuuseumis külastatakse näitust mereprügist.

27.07 kell 12:00-16:00 toimub Kieli Raekojas baltisaksa maadeavastajatele pühendatud avalik päevafoorum «Auf den Spuren des deutschbaltische Erforschungsreisen am Anfang des 19. Jahrhunderts» (Revisiting the Baltic German Explorations in the Beginning of the 19th Century).

Meeskond plaanib Antraktikasse jõuda jäise mandri avastamise 200. tähtpäeval, 28. jaanuaril 2020. Ekspeditsioonist valmib ka telesari.