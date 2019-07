Juhan Aru: matemaatika kui laulupidu

Eesti Noorte Teaduste Akadeemia algatatud artiklisarjas «Milleks meile alusteadused?» tutvustavad erinevate valdkondade teadlased oma erialasid ning selgitavad, kuidas uudishimu poolt juhitud teadus võimaldab nihutada inimkonna teadmiste piire.

Üks kuulsamaid selliseid igivanu (veel lahendamata) küsimusi käsitleb algarve – arve, mis jaguvad ainult ise-endaga. Näiteks 2,3,5,7 on algarvud, aga mitte 8 = 4x2 või 15 = 3x5. Küsimus ise on järgmine: kas leidub lõpmatult palju paarisalgarve, või teisisõnu algarvude paare, mille vahe on täpselt kaks? Näiteks (3,5), (5,7), (101,103) oleksid sobivad algarvude paarid, aga, kas selliseid paare leidub lõpmatult palju?

Suuremas jaos peab aga matemaatika laulupeo kombel igapäevaga sammu - lisanduvad uued küsimused, uued probleemid, mis seostuvad meid täna ümbritsevaga. Eriti kiiresti on matemaatika arenenud ja teisenenud just viimasel kahel sajandil, just nii nagu elu ise.

Siiski on matemaatiku ja laulupeol esineja vahel ainult pisike erinevus - matemaatikule ei ole ühte «õiget ja tähtsat» küsimust ette antud, iga matemaatiku tööviis on enamasti otsiv. Heade ja viljakate küsimuste otsimine ja leidmine on oluline osa matemaatikast. Otsime küsimusi, millele meil praeguste teadmiste raames võiks õnnestuda vastata, millest meil võiks õnnestuda aru saada, kuid millest arusaamine nihutaks pisut edasi meie tänaste teadmiste piire. Minu jaoks on matemaatika üks eesmärke lihtsustada mõtlemist, avardada tasapisi mõttemaailma – lubada mõtelda paremini, vabamalt, rohkemast – lauldes mõtelda! Ja paistab, et see mõtlemise lihtsustumine, millestki arusaamine, rikastab ka ümbritsevat maailma.

Kuigi just kirjeldasin üht vastamata küsimust arvuteooriast, saame arvudest tegelikult juba päris hästi aru. Hästi saame aru ka kõikidest ilusatest geomeetrilistest struktuuridest – kolmnurkadest, ristkülikutest, kuupidest ja tetraeedritest. Arusaamine tähendab siin näiteks seda, et oskame kõike arvutada, selgitada, ennustada, oskame eraldada olulised omadused ebaolulistest. See arusaam laieneb kõigile objektidele, kus on piisavalt palju sümmeetriat, kus on täpsed, algebralised seoseid nagu näiteks arvude vahel. See arusaam on aidanud ehitada arvuti ja on peidus ka näiteks ID-kaardis – kogu krüpteerimine põhineb arvuteoorial.