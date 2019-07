Tallinn 800: kuidas mäng, nõnda mees

See Peetri vrakilt leitud lauake kinnitab, et meremeeste ja -reisijate kõrval mängisid ka 13.–14. sajandi tallinlased ühte keskaja kõige populaarsemat taktikalist õnnemängu ehk Skandinaavias ja Venemaal hiljemalt viikingiajast tuntud nn Veskit (ingl Merels, Nine Men’s Morris). Tartu ja Riia mängulaualeidude põhjal saab Tallinna elanike mängudevalikut täiendada veel trips-traps-trulli meenutava Väikese veski, samuti Jänesemängu, Alquerque’i ja muu taolisega. Ehkki seni ei ole Liivimaalt leitud mitte ühtegi 13. sajandi trik-traki ehk backgammon’i lauda, võis see Lähis-Ida ristisõdijate või mauride vahendusel Euroopasse jõudnud lauamäng juba tollal siin tuttav olla, kui lähtuda mänguks sobilike täringute ja mänguketaste olemasolust. Välistatud pole seegi, et me ei ole lihtsalt osanud purunenud esemete seast pisut keerukamate mängulaudade detaile ära tunda.

Ehkki üldjoontes on Tallinna mängukultuuri puudutav aines suhteliselt tagasihoidlik – leitud on peotäis täringuid, pisut mängunuppe ning üksikuid malendeid –, näib esmapilgul, et eelistatuimad olid rohkem lihtrahvaga seostatud õnnemängud. Samas näitavad vähemalt kahelt linnakinnistult leitud malendid, et valdavalt ülemklassi ja rüütlikultuuri juurde kuuluv male ei olnud päris tundmatu ka kolmanda seisuse inimestele. Kas see annab meile aluse väita, et esimeste tallinlaste seas oli teadlikult pööblist eristuda soovijaid ning feodaalide ainelist kultuuri jäljendavaid kodanikke, nagu on mujal välja pakutud? Kasina leiukogumi põhjal tundub see vähemalt Tallinnas liiga kaugeleulatuva järeldusena. Küll aga saab tõdeda, et mängurõõmu ja -kirge jagus nii turuplatsile kui ka koduseinte vahele.