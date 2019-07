Eesti õpilased jõudsid pjedestaalile rahvusvahelisel füüsikaolümpiaadil

Aukirja teenisid välja Eesti õpilased Urmas Luhaäär ja Hannes Kuslap, teatas Eesti võistkonna juhendaja Mihkel Kree ERRi portaalile « Novaator » ja selgitas, et olümpiaadi võitjaks kuulutatakse osaleja, kes saab kõige rohkem punkte, kuldmedali saavad vaid kaheksa protsenti osalejatest.

Eesti võistkonna juhendaja Kree sõnul on kuldmedali võitmiseni võimalik jõuda vaid pikkaegse süstemaatilise tööga, mille eelduseks on õpilase sügav huvi füüsika vastu, ning ka kõrge motivatsioon iseseisvalt töötada ja areneda, lisaks heade tulemuste taga on osaliselt ka Eesti ja Soome pikaaegne treeningvõistluste- ja laagrite koostöösüsteem, kus näiteks eksperimente harjutatakse ühiselt Soomes, kuid teooriat õpitakse Eestis.