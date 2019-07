Maailma uusim punane nimistu: ohustatud on kolmandik hinnatud liikidest

Näiteks on jahipidamise ja elupaikade hävitamise tagajärjel hakanud vähenema seitsme primaadiliigi arvukus, kalandus on aga kaks raide sugukonda. Samamoodi on reostus, tammide ehitamine ja vee ületarbimine vähendanud tõsiselt jõgede elurikkust Mehhikost Jaapanini. Ebaseaduslik metsaraie laastab aga Madagaskari roosipuid ning haigused Ameerika jalakaid, kirjutab The Guardian.