Enn Kasak: kas Kuu pealne oli kuupealne?

Kuidas ka poleks läinud, oleks eurooplaste otsustamise ruum olnud väiksem, kui see ajalooliselt oli. Võib-olla tegime eurooplastena palju valesid otsuseid, kuid need olid meie otsused, mida tegime.

XV sajandi alguses võinuks Ida-Aafrika uurimiseni jõudnud Hiina meritsi avastada Euroopa, aga selle asemel keskenduti oma probleemide lahendamisele. Pärast kuulsa maadeuurija Zheng He surma 1435. aastal ei toimunud enam ainsatki Hiinast lähtuvat ulatuslikku uurimisretke. Maailm osutus hiinlaste arvates seda barbaarsemaks, mida kaugemal Keskriigist see asus. Loomulikult oli see vaid retkede lõpetamise ettekääne, mitte põhjus. Ei läinud kaua, juba 1516. aastal lõid Portugali meresõitjad ise kontakti Hiinas valitseva Mingi dünastiaga. Peagi sattus nõrgenev Hiina eurooplaste surve alla, millest ei pääsetud enne 21. sajandi algust.