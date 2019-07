Venemaal on mesilaste arvukus järsult langema hakanud

Venemaa mesinike liidu esimehe Arnold Butovi kinnitusel on mesilaste hulgisuremisi ette tulnud 20 piirkonnas, näiteks Brjanskis, Kurskis, aga ka Saratovi ja Ujanovski oblastites ning Marimaal, kuid kriisi ilmingud on nähtud ka Moskvast enam kui 4000 kilomeetri kaugusel Altais. Hinnanguliselt peaks mesilaste suremine tähendama kogu Venemaa meetoodangus 20-protsendilist vähenemist. Mitmed ametnikud on süüdistanud toimuvas taimekaitsevahendite kontrolli alt väljunud kasutamist, kirjutab BBC .

Venemaa Mesinduse Teaduskeskuse tegevdirektor Anna Brandorf hindas praeguse kriisi võimalikke tagajärgi majandusele 2 miljardi rubla suuruseks 28 miljoni euro suuruseks, kirjutab TASS. Hinnanguliselt on hävinud kokku 80 000 peret. Tõenäoselt suurenevad kaod aga veelgi, võimalik et koguni 20 protsendi võrra, kuna tarudesse ja pesadesse jõudnud mürgid on mesilasperesid märkimisväärselt kahjustanud ning on võimalik, et suur osa neist ei ela talve üle.