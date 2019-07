Merebioloog Kotta: kui kaotame teaduse, oleme kliimamuutuste meelevallas

Hiina vanasõna «Kui töö on sinu hobi, siis sa ei pea ühtegi päeva oma elust tööl käima» kehtib merebioloog Jonne Kotta puhul sada protsenti. Merebioloogia on ta viinud pikaks ajaks Prantsusmaale, Põhjamaadesse, Austraaliasse, Tšiilisse ja eelmisel aastal Antarktikasse. Tegime juttu merebioloogi tööst maailma eri paikades, muutustest looduses ning Antarktika reisi kogemusest.

Kuidas tekkis huvi sellise võrdlemisi eksootilise elukutse vastu?

Elukutsevalik sai kindlasti mõjutuse minu isa tööst, kes on samuti merebioloog. (Ilmar Kotta – toim.) Mulle meeldis see, mida isa tegi – käis looduses, mässas muda sees, vaatas vee all ringi ja kõige selle eest maksti veel palka ka. Ka mu vanem poeg tahab saada merebioloogiks, olemegi sellised jätkusuutlikud mereuurijad.

Antarktika mere elupaiku kaardistamas. FOTO: Jonne Kotta

Lõpetasin keskkooli just sel ajal, kui Eesti sai vabaks. Kui hakkasin plaane tegema, mida edasi õppida, siis oli mul kaks võimalust – kas minna itta või läände. Mul oli juba siis huvi okeanograafia ja merebioloogia vastu, aga Eestis ei olnud sellist valdkonda üldse võimalik õppidagi. Mul jäid sõelale Prantsusmaa ja Inglismaa head ülikoolid, sain mõlema riigi tippülikoolidest stipendiumi, lõpliku valiku tegin Sorbonne’i kasuks. Pärast Prantsusmaal hariduse omandamist töötasin Põhjamaades – Taanis, Norras, Rootsis, et koguda kogemust, mida need riigid teevad merebioloogia valdkonnas.

Mis sind Eestisse tagasi tõi?

Tahtsin käima lükata meresuunalist eksperimentaalbioloogia valdkonda, mis meil oli tollal siiski võrdlemisi lapsekingades. Olime vaesed ja meil ei olnud raha ehitada uhkeid laboreid ja seetõttu pidime kõiki uuringuid tegema looduses, mis on seotud suurte raskustega. See pingutamine aga tasus kuhjaga ära, sest saime reaalses looduskeskkonnas uuringuid teha. Sealt edasi jõudsime oma uurimisrühmaga arusaamani, et vaid Läänemere elustiku uurimine on liiga piirav. Oleme globaalsete mõjurite meelevallas ja selleks, et aru saada, mis meil siin Eestis toimub, tulebki käia maakera eri piirkondades.

Esimene valik oli Austraalia, elasime peamiselt Lääne-Austraalias, aga uuringud hõlmasid kogu Austraaliat. Austraalia on selles mõttes väga põnev, et see kontinent on eraldunud muust maailmast nii vara ja miljoneid aastaid ei ole sealses rannikumeres eriti midagi muutunud, veetemperatuur on kõikunud vaid pool kraadi. Kui mõtleme võrdluseks Läänemere peale, siis seda merd on olnud umbes 10 000 aastat. Läänemere ja Austraalia võrdlus näitab kenasti, kuidas evolutsiooniline ajalugu mõjutab liikide reaktsiooni meie praegustele keskkonnatingimustele. Muutuva kliima tingimustes ongi Austraalia mereelustik jõudnud kriisiolukorda, kuna ei suuda kohastuda nii suurte muutustega, seal võib ka poolekraadine muutus olla midagi ennekuulmatut. Läänemeres nii väikesed temperatuurikõikumised ei avalda nii suurt mõju, kuna meil kõigub veetemperatuur sesooniti 20 kraadi.

Antarktika mudaste põhjade elustik on üllatavalt arvukas ja liigirohke. FOTO: Jonne Kotta

Sealt edasi tuligi Antarktika?