Video: Läänemere põhjast avastati täiuslikult säilinud 500-aastane laeva vrakk

Praegu on teadmata veel nii laeva päritolu kui ka nimi, mistõttu nimetavad ka teadlased teda lihtsalt okänt skepp’iks ehk «tundmatuks laevaks». Märkimisväärne on aga aluse säilivuse aste ja vanus.

«See oleks nagu eile uppunud – mastid on paigas ja kere on terve. Põhidekil toetub peamastile aga uskumatult haruldane leid – väiksem paat, mida kasutati meeskonna laevale ja sealt maha vedamiseks. See on tõesti rabav vaatepilt,» kommenteeris leidu Rootsi allveearheoloogia firma MMT ekspert Rodrigo Pacheco-Ruiz.