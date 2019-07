Tallinn 800: pimeduses kobades ehk kuidas vanad tallinlased oma kodusid valgustasid?

Võimalik, et õlilampide tagasihoidliku leviku põhjus Tallinnas peitub nende keskmisest suuremas tuleohtlikkuses ja sellest johtuvais kasutuspiiranguis: hansalinnade arvukad korraldused reguleerisid väga karmilt lahtise tule kasutamist, keelates näiteks küünalde ja tõrvikute kasutamise avalikus ruumis. Lahenduseks olid metallist ja puidust sõrestikuga laternad, mida on siit-sealt keskaegsete kaubalinnade arheoloogilistel kaevamistel leitud – 13. sajandi omi näiteks Lübeckist ja Brüggest. Tallinnast nii vanu laternaleide ei tunta, meie vanimad näited kuuluvad 15. sajandisse, sobitudes sellega hästi hansaregiooni ainelise kultuuri üldiste trendidega – ka mujal hakati laternaid rohkem kasutama just hiliskeskajal. Kas see tähendab, et 13. sajandi linnaelanik pidi võrreldes sajand-paar hilisema kodanikuga märksa enam pimeduses kobama, on muidugi küsitav. Küll aga on säilinud inventari najal selge, et ilma päikese- ja kuuvalguse ning koldetuleta ümbritses inimest üldjuhul kottpimedus.