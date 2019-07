ÜRO: Euroopast Gröönimaale liikuv kuumalaine võib seal põhjustada rekordsula

ÜRO alluvuses töötava Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni kõneisik Clare Nullis tõi välja, et Euroopa kuumarekordid ei saanud mitte niisama ületatud – vastpüstitatud rekordid on varasematest kohati kuni neli kraadi kõrgemad.

«Meid teevad murelikuks prognoosid, mille kohaselt liigub see kuum õhumass nüüd Gröönimaa suunas,» ütles Nullis Genfis ÜRO pressibriifil. «Sellega kaasnevad kõrgemad temperatuurid ja seega ka Gröönimaa mandrijää kiirem sulamine. Me ei tea veel, kas see jõuab ka 2012. sulamise kiirenemiseni järgi, aga igal juhul on see lähedal.»