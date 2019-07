Uuring: üle Euroopa levinud radioaktiivne pilv pidi tulema Venemaalt

2017. aastal, mil seirejaamad üle Euroopa ebatavalist kiirgustaset mõõtsid, eitasid Vene võimud ruteenium-106 isotoobi võimlikku Vene-päritolu. Riiklik aatomienergia agentuur Rosatom teatas näiteks, et aine päritolu kindlaks tegemiseks nappis andmeid ning ametlikud allikad pakkusid, et radioaktiivsed isotoobid võisid pärineda hoopis mõnelt atmosfääri sisenenud satelliidilt.

Üks uuringus osalenud teadlastest, Leibnizi Ülikooli radio-ökoloog Georg Steinhauser tõi välja, et isegi ilma otseste inimohvritega on venelastepoolne eitamise strateegia väga murettekitav, kuna pärsib teadlaste võimet tulevikus sedalaadi intsidentide esinemist ennetada.

«Võiks arvata, et Twitteri ja Facebooki ajastul leviks selline info kulutulena. Paraku see nii ei läinud,» ütles Steinhauser.

Lisaks muudele elementidele läheb steriilse neutriino tegemiseks vaja ka kasutatud tuumakütusest saadud värsket ruteenium-106’te. Sisuliselt on tegemist varem läbiviimata protseduuriga, vahendab Science News Virginia Tehnikaülikooli neutriinofüüsik Jonathan Linki tähelepanekut. 2017. aasta andmetest leiti lisaks ruteenium-106’le ka väikestes kogustes teist isotoopi ruteenium-103 ning nende kahe isotoobi vahekorra hindamise põhjal oli võimalik näidata, et tegemist pidi olema umbes 2 aasta vanuse tuumakütusega, mis on ka täpselt see, mida oleks pidanud kasutama steriilse neutriino eksperimendis.

Räpase ajalooga jaam

Kõnealune Majaki tuumakombinaat on ajalooliselt seotud ühe tõsiseima tuumakatastroofiga inimkonna ajaloos, mille toimuminegi oli Nõukogude ajal täielikult salastatud. Nimelt oli Majaki kombinaat üks olulisematest kohtadest, kus NSVL oma tuumarelvade programmi jaoks plutooniumi rikastas. 1957. aasta 29. septembril toimus jaama jahutussüsteemis 70-100 tonni TNT ekvivalendi võimsusega plahvatus. Atmosfääri jõudnud radioaktiivne materjal jõudis levida peaaegu poole Eesti suurusele maa-alale.

Kuigi plahvatusega ei kaasnenud otseseid inimohvreid, jõudis radioaktiivne materjal lähedal asuvasse Tetša jõkke, kuhu jaamast juba varegi radioaktiivseid jääke visatud oli. Tollal asus jõe ääres 40 küla, millest 24 jaoks oli jõgi peamine veeallikas. Lõpuks evakueeriti neist 23, kuid paljudele ei antud toimunust aastakümneid teada.

Lisaks visati suur osa Majaki kombinaadi kasutatud tuumakütusest lihtsalt väljavooluta Karatšai järve. 1960ndatest alates on järv aga oluliselt kokku kuivanud ja tollasest 0,5 ruutkilomeetrisest pindalast oli 1993. aastaks alles vaid 0,15. 1968. aastal aset leidnud tõsise põua käigus muutus suurem osa päikese kätte jäänud ja kuivanud põhjamudast aga lenduvaks tolmuks, mille tuul eagi laiali kandis. Tagajärjel sai kiiritatud ligi pool miljonit inimest. Tänaseks on järve kogu pindala kaetud betoonplokkidega, et samalaadse asja juhtumist välistada. Sellest hoolimata on kiirgusoht seal jätkuvalt tõsine – tunnist ajast järve kaldal piisab, et saada surmav kiirgusdoos.