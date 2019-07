Siberi metsatulekahjud ähvardavad Arktikat katastroofiga

Põlengutest lähtuv suits ei ole mõjutanud ainult väikeasustusi, vaid ka suurlinnu Lääne-Siberis ja Altai regioonis, aga ka Tšeljabinskit ja Jekaterinburgi Uuralites. Samuti on need häirinud lennuliiklust.

Lisaks terviseohule hoiatavad keskkonnaaktivistid, et põlengud võivad mastaabi tõttu kiirendada kliimasoojenemist. «Metsapõlengud riigi idaosas ei ole enam ammu kohalik probleem,» teatas Greenpeace'i Venemaa haru. «Sellest on saanud keskkonnakatastroof, millel on tagajärjed tervele riigile.»

Greenpeace'i teatel on sel aastal ära põlenud juba 12 miljoni hektari jagu metsa, mis on toonud kaasa märkimisväärse süsihappegaasi emissiooni ja vähendanud metsade võimekust siduda süsihappegaasi ka tulevikus.

«Lisaks sellele on probleem, et langev süsi teeb jää või lume tumedamaks ja vähendab selle peegelduvust, neelates veel enam soojust,» teatas Maailma Meteoroloogia Organisatsioon (WMO).

Keskkonnakaitsjad nendivad aga, et Venemaal ei ole raha, et põlenguid kontrolli alla saada.

Kuksini sõnul ei ole Vene ametnike jaoks kauged põlengud prioriteet, kuid ta ütles, et asi peaks muutuma. «Meil on vaja plaani ja me peame eraldama ressursse. Selle asemel jätkame raha säästmist ja väidame, et see oleks «majanduslikult ebapraktiline»,» rääkis ta.