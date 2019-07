Soomlaste polaarjaama juht Priit Tisler: A-faktor ehk Antarktika-faktor rokib täiega ja kogu aeg

Teie tegemistele Antarktikas on GO Reisiajakirja lugejad kaasa elanud varemgi (vt 2016. aasta juuni GO Reisiajakiri „Antarktikas droone lennutamas”). Kuidas sai teist Soome polaarjaama Aboa juht?

Esimesed reisid Antarktikasse möödusid puhtalt teadustöö tegemise tähe all. Minu juhatada oli väike teadurite rühm, kelle ülesanne oli erinevate, peamiselt meteoroloogiliste mõõtmiste korraldamine ja läbiviimine. Tasapisi tekkis juurde kogemusi, tööandjapoolset usaldust ja sellega koos ka logistilisi kohustusi. Nii saigi minust kaks aastat tagasi Soome Aboa jaama ja ekspeditsiooni asejuht, kuid eelmisel polaarsuvel, st 2018/2019 oli mu õlgadel juba täielikult kogu Soome ekspeditsiooni ja Aboa jaama juhtimine.

Milline nägi välja igapäevane töökorraldus polaarjaamas?

Reisiseltskond ei olnud kuigi suur, kokku oli meid suvisesse lõunasse Põhjala talve eest seekord ära põgenemas kaheksa inimest. Neist kolm teadurit ja ülejäänud jaama igapäevase elu eest vastutavad inimesed. Reisi lõpupoole lisandus lühikeseks ajaks veel kaks spetsialisti. Aboa jaam on nn suvejaam. See tähendab seda, et suurema osa aastast seisab see tühjana, kuid novembrist veebruarini tehakse seal usinasti tööd. Teadurid panevad üles omi seadmeid ja teevad mõõtmisi. Muu seltskond tegeleb igapäevase olmega, jaama ja seal oleva tehnika hooldusega. Üldjuhul kuulub ekspeditsiooni koosseisu peale teadurite veel ekspeditsiooni juht, mehaanik, arst ja kokk. Igapäevane töö võib tunduda rutiinsena, kuid kindel päevarütm on üks teguritest, mis aitab hakkama saada pika polaarpäevaga. Eriti esimest korda Antarktikasse sattujatel tuleb mingil hetkel kätte see hetk, kui kaugele reisimise ärevus taandub äärmiselt piiratud võimalustega elukorralduseks. Ja kindlasti ei ole see tõdemus kõigile just kõige meeldivam.

Kõik päevad algavad hommikuse koosolekuga, kus käiakse läbi päevatööd ja tegemised. Ka söögikorrad järgivad kindlat graafikut. Pühapäeviti on kokal aga tavaliselt vaba päev ning muud ekspeditsiooniliikmed saavad võimaluse välja paista oma toiduvalmistamisoskuste ja retseptidega. Igapäevasest rutiinist aitavad üle saada hea seltskond, sportimisvõimalused, suur filmide ja muusika kogu ning hulganisti raamatuid. Nagu Soome jaama kohta võiks eeldada, siis ka igaõhtune saunaskäik kuulub Aboa jaama päevakavva.

Vaade lumekuhilate tagant Aboa jaama elamiskonteineritele. FOTO: Erakogu

Milline on arsti roll ekspeditsiooni vältel?

Arsti töö, pean silmas erialast tööd, on ideaalvariandis nullilähedane. Üheks ekspeditsioonile pääsemise eelduseks on tervisekontrolli läbimine ja kõikides riikides on see enamasti üsna range. Mõningad riigid võivad talvitujatelt nõuda lausa tarkusehammaste ja pimesoole eemaldamist. Ükski polaarjaam ei soovi võtta Antarktikasse inimesi, kes oleksid potentsiaalsed meditsiiniliste probleemide põhjustajad.