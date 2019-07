NASA teatas kolme uue eksoplaneedi avastamisest

Planeedid asuvad Päikesest umbes 73 valgusaasta kaugusel Maalija tähtkujusning tiirlevad M-tüüpi kääbustähe ümber. Kuna leitud planeetidest kaks jäävad oma mõõtmetelt ideaalselt vahemikku, milles ei ole tänaseni teada ühtegi planeeti, oletavad teadlased, et nendest võib kujuneda tuleviku astronoomias oluline uurimisobjekt, teatas NASA.

«Selliste tähesüsteemide otsimise jaoks TESS loodigi – väikesed keskmise mõõduga planeedid, mis mööduvad oma kodutähe eest,» ütles uuringu juhtivautor Maximilian Günther. «Täht ise on vaikne ja meile väga lähedal, seega ka palju tugevama valgusega kui teised sarnaste süsteemide kodutähed. Edasiste vaatlustega suudame juba teha kindlaks nende maailmade keemilise koostise, teha kindlaks nende atmosfääri olemasolu ja ka nende koostise.»

Kolmest planeedist seesmiseim TOI 270 b nime kandev planeet on tõenäoselt kivine ja Maast umbes 25 protsenti suurem. Tema orbitaalperiood on 3,4 Maa-päeva ja oma koduplaneedile on ta 13 korda lähemal kui Merkuur Päikesele, mistõttu on ta ka kindlasti väga kuum – pinnatemperatuuriks hinnatakse 243 °C. Teiste teadaolevate planeetide analoogia põhjal arvavad teadlased, et selle mass võib olla Maa omast umbes 1,9 korda suurem.

Ülejäänud kaks planeeti, TOI 270 c ja d on vastavalt 2,4 ja 2,1 korda Maast suuremad ning nende orbitaalperioodid on 5,7 ja 11,4 Maa-päeva pikkused. Kuigi nad on Neptuunist poole väiksemad, võivad nad oma gaasilise koostise poolest siiski Neptuuniga sarnaneda. Massi poolest on nad tõenäoselt Maast 7 ja 5 korda väiksemad.

Kõik kolm planeeti on tõenäoselt loodeliselt lukustatud, mis tähendab, et nad on kogu aeg ühe küljega kodutähe poole ning ööpäeva-tsüklit seal seega ei ole.

Järgmine etapp nende planeetide uurimisel saabub, kui orbiidile jõuab NASA uus James Webbi kosmoseteleskoop.