Vastuoluline eksperiment: teadlased ristasid laboris inimese ja ahvi rakud

Samas ei ole uuringu üksikasju veel üheski teadusajakirjas avaldatud. Varem on sama rühm katsetanud ka inimese ja sea rakkude ristamisega, kuid see ei olnud nii edukas –100 000 searakust õnnestus ristamine vaid ühega. Samuti on neil olemas kogemus ka näiteks hiirte ja rottide ristamisega, kuigi needki eksperimendid lõpetati rahvusvaheliste reeglite tõttu enne tiinuse lõppu. Katse inimese ja ahvide ristamisel oli aga nii edukas, et hetkel käib töö juba jätkueksperimentide tegemise nimel.

Kahe eri liigi rakke sisaldavate organismide ehk kimääride loomine on vastuoluline tegevus. Kuigi selliste eksperimentide tegemine on mitmel pool maailmas karmilt reguleeritud, on riike, kus see on võimalik. Siiski ei lasta loodetel areneda kauem kui 14 päeva, et välistada närvisüsteemi väljaarenemine.