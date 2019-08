Esialgsed andmed: juuli tõusis napilt kõigi aegade kuumimaks kuuks

Sellele eelnevalt tõusis selle aastas juuni omakorda vaatlusajaloo kõige kuumemaks juunikuuks. Copernicuse keskuse andmetel on kõik käesoleva aasta kuus kuud tõusnud konkreetsete kuude võrdluses vähemalt nelja kõige kuumema sekka. Kuigi teadlased on hetkeolukorra otseselt kliimamuutustega sidumisel ettevaatlikud, ei saa siiski mööda asjaolust, et inimkond on kliimat märkimisväärselt soojendanud.

«See konkreetne kuu on küll väga soe olnud, aga minu jaoks ei ole see siin kõige olulisem. Kõige olulisem on, et kuum oli ka eelmine kuu ja kõik kuud 2019. aastal on olnud teiste aastatega võrreldes väga soojad,» ütles BBC’le Copernicuse keskuse teadlane Freja Vamborg. «Kui me kasvuhoonegaaside heitmete osas midagi ette ei võta, siis saa me ka seda trendi pidama.»