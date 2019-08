Antarktika-reisiliste kunstiinstallatsioon tõmbas Kopenhaagenis tähelepanu

Laeva kaikohaks oli meil Amaliekaj, mis on Kopenhaageni kesklinnas kuninganna lossi vahetus läheduses. Siit jalutavad läbi iga päev tuhanded külastajad, peamiselt kruiisituristid, kes Väikese Merineitsi kuju juurest kuninganna lossi juurde tulevad. Purskkaevude juures tehakse pilti lossist, üle kanali paiknevast uuest ooperimajast ja kai ääres parkivatest erineva suurusega laevadest. Huvi äratamiseks on aga käiguteel asetsev 200 m 2 suurune valge pind midagi teistsugust ja avastamisväärset.

See on imeline, kuidas ruumi luues või seda veidike muutes on võimalik inimeste tähelepanu kergesti endale võita. Igapäevaselt arhitektuuriga tegeledes on ajutiste installatsioonide loomine hea vaheldus, mille tulemust on võimalik kiirendatud korras näha. Majad ja linnaplaneerimine võtavad aega aastaid, aastakümneid, installatsioonikunstiga on tulemus aga nähtav kuudes või päevades. Seetõttu meeldib mulle väga selle meediumiga katsetada, eriti veel kui siia saab lisada armastatud polaarteema.