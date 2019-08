Euroopa kuumalaine oli kliimamuutuste tõttu 3° C soojem

Uuringu autoriteks on ekstreemsete ilmaolude ja kliimamuutuste seoste uurimiseks loodud World Weather Attribution (WWA). Vastavalt nende uuringu tulemustele lisandus inimtegevuse mõju tõttu Euroopale kuumalainele koguni 3° C. Kui Inglismaal tõstis inimtegevus mudelite kohaselt kuumalaine esinemise tõenäosust kahekordselt, siis Prantsusmaal oli sama näitaja koguni 10 kuni 100 korda.

«Näiteks Cambridge’i 30-aastane kordumisperiood tähendab, et iga aasta on sellise kuumalaine esinemise tõenäosus 3 protsenti,» ütles Hollandi Kuningliku Meteoroloogiainstituudi teadlane Geert Jan van Oldenborgh. «Vanade kliimaolude puhul oli see palju väiksem, kui iga aastaga, mil me CO 2 atmosfääri paiskame, selliste kuumalainete tõenäosus ainult tõuseb.»